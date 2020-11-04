В США, где продолжаются президентские выборы, завершилось голосование в более чем половине штатов

Особое внимание обращено на так называемые «колеблющиеся штаты», исход голосования в которых, как правило, и влияет на итог выборов в целом. Во Флориде действующий глава Белого дома с небольшим отрывом выигрывает гонку, зато в некоторых штатах, которые в 2016 году голосовали за кандидата от Республиканской партии, ситуация изменилась. В частности, согласно данным телеканала CNN, Огайо, Северная Каролина и Канзас пока отдали больше голосов Джо Байдену. Между тем эксперты прогнозируют победу бывшего вице-президента и в Пенсильвании — ее называют самым важным штатом для обоих кандидатов. Трамп выиграл в Пенсильвании в 2016 году, однако Байден, родившийся там, лидировал с небольшим отрывом в большинстве предвыборных опросов.



Результаты выборов будут зависеть от того, как проголосовали ключевые штаты, чьи предпочтения до последнего не были известны, объяснил «Эху Москвы» американист Михаил Таратута. По словам Михаила Таратуты, ключевые штаты голосуют чаще всего спонтанно и решение могут принимать в последний момент.