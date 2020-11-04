На президентских выборах в США идет упорная борьба за победу в некоторых «колеблющихся штатах»

Так, после подсчета 90% голосов во Флориде, которая даст победителю 29 голосов выборщиков из необходимых 270, Дональд Трамп обходит своего претендента на 7%. Зато в Техасе, который традиционно называют «красным» штатом, то есть голосующим за представителей Республиканской партии, пока неожиданно, правда с небольшим отрывом, лидирует Джо Байден.

Пока для Трампа ситуация складывается не лучшим образом в другом важном «колеблющемся штате» — Пенсильвании, где, по данным телеканала Fox News Байден имеет большое преимущество, а также в штате Огайо – там борьба упорнее, но пока победителем выходит кандидат от Демократической партии.

По предварительным прогнозам на текущий момент кандидат от демократов Джо Байден набирает больше голосов выборщиков, чем действующий президент. В начале прошлого выборного дня Дональд Трамп проигрывал ровно таким же образом – говорил в эфире «Эха» американский публицист Дмитрий Клейн. Дмитрий Клейн отметил, что эта недостоверность прогнозов создаёт дополнительную нервозность в американском обществе.

Более 100 миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно. Такие данные приводит портал US Election Project. Текущие выборы отличаются от всех предыдущих чрезвычайно большим количеством избирателей, пришедших на участки заранее и тех, кто отправили бюллетени по почте Во многом такие цифры связаны с пандемией коронавируса — многие боятся приходить лично на участки.