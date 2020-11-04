В Соединенных Штатах еще в полутора десятках штатов закрылись избирательные участки

В Соединенных Штатах, где в этим минуты продолжаются всеобщие выборы, еще в полутора десятках штатов закрылись избирательные участки. Среди них важнейшие для победы одного из кандидатов Пенсильвания и Техас. Последний традиционно голосует за представителей Республиканской партии, однако в этом году аналитик и затрудняются предсказать победителя в этом штате. Пока, после подсчета почти 17% голосов с перевесом в десятые доли процента побеждает Джо Байден.

Предпочтения избирателей в Техасе меняются – отметил эксперт российского совета по международным делам Алексей Наумов. Наумов также добавил, что среди колеблющихся штатов одним из ключевых является Пенсильвания.

Здесь подсчитали только 4% бюллетеней и пока с огромным преимуществом лидирует Байден. Зато Трамп смог выйти вперед в другом важном «колеблющемся штате» — Флориде.

Победа в Огайо важна для Трампа: ни один республиканец не выигрывал выборы без победы в Огайо. Проигрыш Трампа сильно ударит по его шансам на переизбрание. В случае если кандидаты будут идти вровень, это проблематичный знак для результатов Трампа в других ключевых штатах. Пока в Огайо лидирует кандидат от демократов.

Тем временем Джо Байден в Twitter напоминает избирателям, что если они встали в очередь до закрытия избирательных участков, то они могут проголосовать. Демократ призывает их не покидать очередь.