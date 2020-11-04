Президентские выборы в США в самом разгаре

В эти минуты закрываются участки в Пенсильвании – одном из ключевых среди так называемых «колеблющихся штатов» от исхода голосования в которых во многом будет зависеть то, кто станет президентом. Победитель в Пенсильвании получит 20 голосов выборщиков из необходимых 270. И Джо Байден и Дональд Трамп в преддверии выборов усиленно проводили здесь агитацию. Подсчет голосов в Пенсильвании может затянуться на несколько дней. Дело в том, что бюллетени, отправленные по почте, в этом штате будут принимать аж до 6 ноября (хотя республиканцы могут оспорить это в Верховном суде, в котором консерваторы составляют большинство). В начале подсчета можно будет ожидать лидерства Трампа – приоритет отдадут бюллетеням, которые положили в урны в день голосования.

Тем временем в другом важнейшем штате – Флориде – где уже подсчитали три четверти голосов, с небольшим отрывом лидирует представитель Демократической партии. Как передает телеканал Fox News, Байден также опережает Трампа в Вермонте и Вирджинии и важном для общей победы штате Огайо, который дает 18 голосов выборщиков. Действующему главе белого дома отдают лидерство в Западной Вирджинии, Северной Каролине, Кентукки и Индиане.

На выборах президента уже зафиксирована необычно высокая явка. Свои голоса отдали уже более ста миллионов американцев. Многие из них считают, что действующего главу Белого дома необходимо сменить – сказала в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац. Евгения Альбац отметила, что явка может достичь примерно 65 процентов, и это больше, чем на всех остальных выборах президента США за последние сто лет.