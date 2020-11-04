CNN опубликовал первые результаты опроса избирателей на выходе с участков

В том числе их спрашивали о наиболее волнующих темах на этих выборах. Более трети опрошенных назвали экономику, далее следовали расовое неравенство (21%) и коронавирус (18%). 11% опрошенных назвали важными для себя темами преступность и безопасность и здравоохранение. Более половины избирателей считают, что сдерживание коронавируса важнее, чем восстановление экономики.