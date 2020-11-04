Джо Байден ждет результатов президентских выборов дома в штате Делавэр в окружении семьи, рассказал CNN один из его друзей. По словам друга, Байден уже приготовил речь как для победы, так и для поражения.

Что касается Дональда Трампа, он дожидается результатов в Восточном крыле Белого дома вместе с высокопоставленными сотрудниками и членами семьи. Об этом сообщил директор по коммуникациям Белого дома. Сам Трамп настроен оптимистично и уже отметил в Twitter «действительно хорошие результаты по всей стране».

