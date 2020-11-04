В США продолжается голосование на выборах президента

В ряде штатов, где участки уже закрылись, идет подсчет голосов. Все внимание обращено на так называемые колеблющиеся штаты, от которых, во многом будет зависеть исход гонки. Одним из таких штатов является Флорида. Там представитель Демократической партии Джо Байден пока незначительно вырывается вперед. После подсчета 40% бюллетеней разница между кандидатами составляет около процента – передает телеканал Fox News.

В Джорджии, которую традиционно называют «красным» штатом, то есть голосующим за республиканцев, победа пока также за Байденом. Перед голосованием здесь прогнозы давали кандидатам примерно равные шансы. Бывший вице-президент пока также лидирует в Вермонте и Виргии, действующий глава Белого дома – в Южной Каролине и Индиане.

В этом году таковым, вопреки обыкновению, считается Техас. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал эксперт российского совета по международным делам Алексей Наумов. Наумов добавил, что остальные колеблющиеся штаты – это Аризона, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, Флорида и Пенсильвания.