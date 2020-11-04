В эти минуты должны закрыться участки в Джорджии

Гонка в этом традиционно республиканском штате может быть очень плотной — в первую очередь, за счет развития крупнейшего города штата Атланты, большинство в котором составляет темнокожее население. Местные избирательные комиссии полагают, что обработка всех поданных досрочно бюллетеней может занять пару дней. Тем не менее ожидается, что победитель будет известен к среде.