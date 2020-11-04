В эти минуты должны закрыться участки в Джорджии

Гонка в этом традиционно республиканском штате может быть очень плотной — в первую очередь, за счет развития крупнейшего города штата Атланты, большинство в котором составляет темнокожее население. Местные избирательные комиссии полагают, что обработка всех поданных досрочно бюллетеней может занять пару дней. Тем не менее ожидается, что победитель будет известен к среде.
2020-11-04T03:05:10+03:00
2020-11-04T03:05:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2736178-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 04 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…