В США, где идет голосование на выборах президента, явка продолжает бить рекорды

Боле 100 миллионов американцев проголосовали досрочно – передает агентство «Ассошиэйтед Пресс». Кроме того, в нескольких штатах, включая Техас и Аризону, досрочное голосование превысило общее количество голосов, отданных в 2016 году. Самый большой прирост был в Кентукки, где было подано почти в 13 раз больше голосов, чем четыре года назад. Этот штат стал одним из первых, где закрылись участки и началась обработка бюллетеней. По итогам подсчета 8% голосов Джо Байден обходил Дональда Трампа – передает телеканал Fox News. Как отмечается, в Кентукки в последние 20 лет неизменно побеждают кандидаты от Республиканской партии, поэтому итоговая победа представителя Демократической партии может стать сюрпризом. Впрочем, ситуация меняется каждые полчаса. Сейчас Трамп уже вернул себе первенство.

В Индиане и Нью-Гэмпшире, где также закрылись участки, пока ожидаемо лидирует Трамп. После публикации первых результатов он написал в Твиттере, что его партия «выглядит действительно хорошо по всей стране» и поблагодарил избирателей.

Между тем, решающим станет голосование в так называемых колеблющихся штатах, результаты в которых станут известны позже.