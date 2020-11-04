По общенациональным опросам, в настоящий момент Джо Байден опережал Дональда Трампа на 10 пунктов

По общенациональным опросам, в настоящий момент кандидат от демократов Джо Байден опережал Дональда Трампа на 10 пунктов. Исход выборов решится в ключевых штатах, где гонка значительно более напряженная, с преимуществом Трампа во многих случаях.

Последнее слово в существующей американской системе выборов остается за Коллегией выборщиков, представляющих свои штаты пропорционально численности населения. Всего выборщиков 538, для победы одному из кандидатов надо получить 270 голосов. Если голоса разделятся поровну (по 269), судьбу выборов будет решать специальная комиссия сената.

Как отмечает «Русская сулжба Би-Би-Си» в новейшей истории США известны два случая, когда результаты общенародного голосования и решение коллегии выборщиков не совпали. Всего это происходило пять раз, три из них в XIX веке. В 2000 году демократ Альберт Гор набрал больше голосов американцев, но президентом Америки стал республиканец Джордж Буш-младший, сменивший на этом посту Билла Клинтона. Исход выборов тогда решила коллегия выборщиков штата Флорида.