В Соединенных Штатах идет голосование на всеобщих выборах

Согласно подсчетам в Индиане, где полчаса назад закрылись участки, действующий глава Белого дома Дональд Трамп набирает в этом штате почти 70% голосов – передает телеканал Fox News. Впрочем, пока подсчитан лишь 1% бюллетеней. Кроме того стоит отметить, что здесь традиционно поддерживают Республиканскую партию и итоговая победа Трампа не станет сюрпризом. Похожих результатов ждут в Кентукки и Нью-Гэмпшире, где также полчаса назад завершилось голосование.

Аналитики обращают внимание на так называемые колеблющиеся штаты — например во Флориде или Северной Каролине, избиратели той и другой партии примерно равны по численности. Здесь может победить кандидат от любой партии.