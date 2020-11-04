Театр Ермоловой отменил спектакли с участием Олега Меньшикова

Это связано с состоянием здоровья артиста – сообщает пресс-служба театра. Речь идет о спектаклях, запланированных на ноябрь. Что именно случилось с Меньшиковым – не уточняется. Остальные спектакли состоятся согласно заявленному репертуару. Деньги за билеты, приобретенные на официальном сайте, пообещали вернуть автоматически. Купленные в кассе можно вернуть в кассу театра до 6 декабря включительно.