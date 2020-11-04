В США закрываются первые избирательные участки

Речь идет о штатах Кентукки и Индиана. Они, как правило голосуют за кандидатов от Республиканской партии. Сразу же после закрытия там начинается подсчет голосов. Часть штатов начнет с объявления результатов по досрочному и почтовому голосованию, к которым позже добавят результаты очного. Поэтому в этом году будет сложно сразу определить, кто из кандидатов лидирует.
2020-11-04T02:03:07+03:00
2020-11-04T02:03:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 04 ноября 2020
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