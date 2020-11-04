Дональд Трамп решил провести вечер в Белом доме в спокойной обстановке — без каких-либо публичных мероприятий

Ранее The New York Times сообщила, что политик планировал устроить в ночь выборов вечеринку и пригласить на нее около 400 гостей.

Тем временем его супруга Мелания уже проголосовала во Флориде в Палм Бич. В отличие от мужа, который проголосовал досрочно, она решила лично прийти на участок.