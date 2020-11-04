ФБР, по сведениям Рейтер, начало расследовать сообщения о звонках с призывами не голосовать

Такие случаи – сообщает агентство — зарегистрированы в ряде штатов. В бюро заявили, что эти звонки «могут быть попыткой подавить голосование». В частности, жалобы на звонки поступали из штата Мичиган. Он входит в число так называемых колеблющихся штатов, то есть тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа в Мичигане дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

Кандидат от демократической партии Джо Байден, находясь на избирательном участке в Филадельфии, призвал своих сторонников агитировать всех сограждан прийти и проголосовать. Джо Байден пообещал, что в случае избрания президентом его команда воссоздаст в стране средний класс и победит коронавирус.