В Неваде ряд избирательных участков не открылся из-за технических проблем

О задержке жителей предупредили в твиттере аппарата вице-губернатора, отвечающего за проведение голосования. Как отмечает агентство ТАСС, в Неваде избиратели могут не опасаться не успеть проголосовать. Согласно правилам, здесь главное занять очередь до закрытия участков.

Невада входит в число так называемых колеблющихся штатов, где исход голосования не предрешен. Победа в Неваде даст кандидату в президенты 6 голосов выборщиков из необходимых для победы 270.

Всего в коллегии выборщиков 538 членов — по числу конгрессменов, пропорционально представляющих свои штаты. На первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата.

Бывший президент США Барак Обама поддержал кандидата от демократов Джо Байдена и призвал американцев прийти на выборы. Он подчеркнул, что явка невероятно важна. «Вот и всё! Прямо здесь, прямо сейчас, действия, которые вы предпримете сегодня, определят, какой страной мы решим быть… Если по какой-то причине вы до сих пор в это не верите, вспомните, насколько небольшим четыре года назад был разрыв в результатах голосования в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Разница менее чем в один процент определила исход всего голосования. Прямо сейчас, сегодня, у нас есть шанс сделать всё правильно и выбрать лучший путь», — сказал Обама. Барак Обама руководил США с 2008 по 2016 годы. Нынешний кандидат от демократов Джо Байден тогда был его вице-президентом.

Около 100 млн американцев проголосовали досрочно, большинство из них — по почте, это примерно 40% от общего числа избирателей. По результатам опросов общественного мнения, фаворитом президентской гонки считается господин Байден. Однако и на прошлых выборах Трамп считался аутсайдером.