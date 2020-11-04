Активисты перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома в Вашингтоне

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Близлежащие кварталы обшили фанерой, вокруг резиденции главы государства установили металлический забор, некоторые крупные фирменные магазины закрыли окна, которые обычно привлекают проходящих мимо людей. Владельцы бизнеса готовятся к возможным беспорядкам и вандализму.

По заявлению губернаторов, сотни военнослужащих Национальной армии готовы к реагированию на протесты по всей стране. Между тем полиция Нью-Йорка обещает не жалеть мародеров. «Люди будут арестованы, если они будут уничтожать собственность, грабить магазины или атакуют кого-нибудь», — заявила глава патрульной службы Хуанита Холмс.