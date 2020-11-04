Итальянский суд оправдал бойца Национальной гвардии Украины, обвиненного в убийстве журналистов в Донбассе

Соответствующее решение было оглашено накануне, сообщает агентство АНСА, Ранее Виталий Маркив был приговорен к 24 годам заключения. Апелляционный суд этот приговор отменил, постановив освободить подсудимого на основании того, что он не совершал преступления. Маркив был единственным обвиняемым по делу об убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли, погибшего в результате минометного обстрела в Донецкой области в мае 2014 года вместе со своим другом и переводчиком российским правозащитником Андреем Мироновым.