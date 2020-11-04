Газета «Коммерсант» сообщила об избиении своего фотокорреспондента в Москве

Это произошло, когда Анатолий Жданов выполнял редакционное задание – снимал витрины обменных пунктов с курсами валют. Съемку он решил провести на Кутузовском проспекте, где на него напали люди в форме ЧОПа. Они потребовали от господина Жданова показать фотографии. Тот отказался, после чего его начали избивать. В итоге журналисту пришлось стереть фото с флешки, однако нападавшие решили отобрать аппаратуру. В этот момент Жданову удалось вырваться и перебежать через Кутузовский проспект. Он вызвал полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
2020-11-04T01:03:40+03:00
2020-11-04T01:03:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:03, 04 ноября 2020
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