Газета «Коммерсант» сообщила об избиении своего фотокорреспондента в Москве

Это произошло, когда Анатолий Жданов выполнял редакционное задание – снимал витрины обменных пунктов с курсами валют. Съемку он решил провести на Кутузовском проспекте, где на него напали люди в форме ЧОПа. Они потребовали от господина Жданова показать фотографии. Тот отказался, после чего его начали избивать. В итоге журналисту пришлось стереть фото с флешки, однако нападавшие решили отобрать аппаратуру. В этот момент Жданову удалось вырваться и перебежать через Кутузовский проспект. Он вызвал полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.