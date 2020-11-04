В США в эти минуты проходят выборы президента

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что Республиканская партия, от которой он выдвигается, выигрывает в некоторых колеблющихся штатах.

«Я слышал, у нас всё хорошо во Флориде, у нас все хорошо в Аризоне, у нас невероятно успешно в Техасе. Очереди на избирательные участки были невероятными. Я думаю, что у нас будет отличная ночь… О речах на случаи победы или проигрыша я еще не думал. Знаете, выигрывать легко, а проигрывать всегда тяжело. По крайней мере, для меня точно», — заявил действующий президент США.

Трамп добавил, что в день голосования он ощущает уверенность, и что по мнению президента у него хорошие шансы на победу.