Торги на биржах США в день американских выборов закрылись уверенным ростом

Согласно данным, опубликованным площадкой, подъем показали и промышленный индекс Dow Jones, и S&P 500, включающий полтысячи самых крупных компаний рынка США, и индекс электронной биржи Nasdaq. Телекомпания CNBC при этом отмечает, что цикл роста может прерваться, если определение победителя президентских выборов растянется на длительный период.