Великобритания повысила уровень террористической угрозы до «серьезного»

Как отмечает британский сайт BBC, это означает, что Лондон считает возможность теракта в стране «весьма вероятной». В МВД пояснили, что это превентивная мера после событий, произошедших в Австрии и Франции. Глава ведомства призвала граждан быть бдительными, но не тревожится, а также сообщать о подозрительной деятельности полиции.

На днях в центре австрийской столицы неизвестный устроил стрельбу, жертвами которой стали четыре человека. Сам нападавший был убит полицейскими. Накануне ответственность за произошедшее на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». На прошлой неделе серия атак произошла во Франции.