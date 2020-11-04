На железнодорожном вокзале голландского Утрехта завершилась полицейская операция

Ранее он был эвакуирован из-за угрозы теракта. Движение поездов было остановлено. Нидерландская железнодорожная компания заявляла об угрозе взрыва. Речь шла о мужчине, который угрожал людям в поезде, после чего к вокзалу выдвинулся спецназ и спасательные службы. Неизвестный пытался скрыться. Как сообщают местные СМИ, всего задержаны двое подозреваемых.