В Вашингтоне усиленные наряды полиции прибыли к ограждению у Белого Дома

Как передает агентство РИА Новости, они рассредоточились на прилегающей улице, которая заполнена людьми. На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.