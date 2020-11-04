В Вашингтоне усиленные наряды полиции прибыли к ограждению у Белого Дома

Как передает агентство РИА Новости, они рассредоточились на прилегающей улице, которая заполнена людьми. На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.
2020-11-04T00:31:20+03:00
2020-11-04T00:31:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:31, 04 ноября 2020
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