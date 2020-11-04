Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал некритической ситуацию с коронавирусом в городе

На встрече с президентом Владимиром Путиным он сказал, что суточный прирост числа инфицированных в северной столице превысил 900 человек. В Санкт-Петербурге занято около 80% коечного фонда для больных коронавирусом, добавил Беглов. В декабре, по его словам, количество коек увеличится на 1200.
2020-11-04T00:05:08+03:00
2020-11-04T00:05:08+03:00
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00:05, 04 ноября 2020
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