Один из обвиняемых по делу о сбитом малазийском «Боинге» впервые дал показания суду Нидерландов

Россиянин Олег Пулатов, который командовал одним из отрядов сепаратистов, по данным следствия, находился рядом с установкой «Бук», из колторой сбили самолет. Сообщается, что на заседании суда показали видеозапись его ответов на вопросы адвокатов. Пулатов настаивает, что не знает, кто сбил самолет.

Он сказал, что готов продолжать сотрудничать с судом и отвечать на последующие вопросы, если такие появятся. Дело рассматривается в Окружном суде Гааги с марта 2020 года. По версии обвинения, «Бук», из которого сбили самолет, принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Москва причастность к трагедии отрицает.

