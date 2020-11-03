Бывший лидер запрещенного националистического движения читает лекции об опасности экстремизма

Сам курс в МФЮА организован в рамках президентской стратегии, пишет интернет-издание «Медиазона». Речь, по сведениям журналистов, идет о Георгии Боровикове, который отсидел срок по делу о грабеже и издевательстве над единомышленником. В прошлом он был одним из руководителей движения «Русские», которое признано судом экстремистским и запрещено. В своей лекции об экстремизме, запись которой оказалась в распоряжении «Медиазоны», Боровиков, в частности, обвиняет политика Алексея Навального одновременно в нацистских взглядах, пропаганде ЛГБТ, призывах к революциям и любви к Америке.