Российский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью, 1:1, с испанским «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Московская команда проводила домашнюю встречу в третьем туре группового этапа. После трех туров «Локомотив» с двумя очками занимает третью строчку таблицы группы А, «Атлетико» идет вторым, набрав четыре очка. Аутсайдер группы, австрийский «Зальцбург» в эти минуты встречается с немецкой «Баварией». В следующем туре «Локомотив» сыграет 25 ноября с «Атлетико» на выезде, «Бавария» в тот же день примет «Зальцбург».
2020-11-03T23:33:21+03:00
2020-11-03T23:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:33, 03 ноября 2020
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