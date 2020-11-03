Российский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью, 1:1, с испанским «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Московская команда проводила домашнюю встречу в третьем туре группового этапа. После трех туров «Локомотив» с двумя очками занимает третью строчку таблицы группы А, «Атлетико» идет вторым, набрав четыре очка. Аутсайдер группы, австрийский «Зальцбург» в эти минуты встречается с немецкой «Баварией». В следующем туре «Локомотив» сыграет 25 ноября с «Атлетико» на выезде, «Бавария» в тот же день примет «Зальцбург».