Сбербанк фиксирует сильнейшее с весны сокращение расходов россиян

За последнюю неделю октября они сократились по сравнению с аналогичной неделей прошлого года почти на 11%. Согласно данным проекта SberIndex, это худший результат с конца мая. Траты на различные услуги уменьшились почти на трети. А расходы на продукты оказались выше прошлогодних – почти на 3%. Рекордными по сравнению с мартовскими показателями темпами выросли расходы на лекарства и медицинские товары, Они повысились более чем на 34%. Особенно быстро сокращают россияне расходы на развлечения и путешествия.