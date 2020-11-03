Сбербанк фиксирует сильнейшее с весны сокращение расходов россиян

За последнюю неделю октября они сократились по сравнению с аналогичной неделей прошлого года почти на 11%. Согласно данным проекта SberIndex, это худший результат с конца мая. Траты на различные услуги уменьшились почти на трети. А расходы на продукты оказались выше прошлогодних – почти на 3%. Рекордными по сравнению с мартовскими показателями темпами выросли расходы на лекарства и медицинские товары, Они повысились более чем на 34%. Особенно быстро сокращают россияне расходы на развлечения и путешествия.
2020-11-03T23:32:53+03:00
2020-11-03T23:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:32, 03 ноября 2020
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