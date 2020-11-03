Россия не завышает планку ожиданий в отношениях с США после сегодняшних президентских выборов

Как сказал газете «КоммерсантЪ», министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва с уважением воспримет любой выбор американского народа. Лавров заверил, что российская сторона готова к выстраиванию конструктивного сотрудничества с победителем на выборах. Но при этом не строит иллюзий. Министр также не считает правильным давать развернутые комментарии по поводу перспектив российско-американских отношений в зависимости от того, кто одержит победу. Он пояснил, что российскую сторону постоянно обвиняют во вмешательстве во внутренние дела США и в попытках оказать влияние на электоральные процессы.
2020-11-03T23:31:20+03:00
2020-11-03T23:31:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:31, 03 ноября 2020
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