Известный футболист Райан Гиггз отвергает обвинения в домашнем насилии

Главный тренер сборной Уэльса сотрудничает с полицией и намерен помогать следствию, цитирует представителя спортсмена сетевое издание Goal. Как пишет британская пресса подруга Гиггза пожаловалась на побои. Футболист был задержан. Два года назад вокруг него разгорелся скандал, когда стало известно об изменах валлийца жене.
2020-11-03T23:09:57+03:00
2020-11-03T23:09:57+03:00
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23:09, 03 ноября 2020
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