Боец второго оперативного полка МВД в Москве стал фигурантом уголовного дела

Его подозревают в нападении на пенсионерку и лишении ее свободы, передает агентство «Москва». По версии следствия, в июне полицейский во время ссоры в квартире толкнул потерпевшую, которая упала и ударилась о спинку дивана. После этого он взял наручники и пристегнул ее к газовой трубе. В столичном управлении МВД сказали, что подозреваемого уже уволили из полиции.