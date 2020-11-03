Боец второго оперативного полка МВД в Москве стал фигурантом уголовного дела

Его подозревают в нападении на пенсионерку и лишении ее свободы, передает агентство «Москва». По версии следствия, в июне полицейский во время ссоры в квартире толкнул потерпевшую, которая упала и ударилась о спинку дивана. После этого он взял наручники и пристегнул ее к газовой трубе. В столичном управлении МВД сказали, что подозреваемого уже уволили из полиции.
2020-11-03T23:07:04+03:00
2020-11-03T23:09:40+03:00
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23:07, 03 ноября 2020
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