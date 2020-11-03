Суд в Италии оправдал бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива по делу об убийстве журналиста

Следствие считало, что украинский военнослужащий причастен к гибели в Донбассе в 2014 году итальянского репортера Андреа Роккелли. Решение оправдать Маркива вынес сегодня апелляционный суд в Милане, рассказала уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Ранее суд города Павия приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Он был задержан в Италии в 2017 году.