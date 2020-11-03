Президент США Дональд Трамп считает, что у него хорошо обстоят дела на выборах во всех штатах

В ходе общения с сотрудниками своего предвыборного штаба он сказал, что пока не думал о речи ни на случай поражения, ни на случай победы. Он не исключил, что о его победе будет объявлено уже вечером во вторник. Глава Белого дома также вновь подверг критике решение Верховного суда США, который одобрил продление сроков отправки избирательных бюллетеней по почте в штате Пенсильвания. По мнению Трампа, из-за этого на подсчет бюллетеней может уйти несколько дней.

Ни один из кандидатов на пост президента США не будет удобным для России, — считает зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

Чепа считает важным, чтобы в США сейчас победил разум.