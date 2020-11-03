Знаменитому футболисту Диего Марадоне необходима операция из-за травмы головы

Как передает аргентинский телеканал Todo Noticias, сейчас готовится транспортировка бывшего игрока сборной страны в медицинский центр Буэнос-Айреса из больницы в городе Ла-Плата. 60-летний Марадона ранее, по словам его врача, захотел пройти медицинский осмотр. По некоторым данным, у него наблюдаются проблемы со сном.