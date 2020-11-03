Власти Самарской области проверяют информацию о скопившихся трупах в подвале областной больницы

Ранее здесь был открыт крупнейший в регионе коронавирусный госпиталь. В министерстве здравоохранения области сказали агентству «Интерфакс», что патологоанатомическое отделение медучреждения работает в штатном режиме, задержек с проведением вскрытий нет. Ранее в социальных сетях появилась фотография, с вереницей больничных каталок с трупами. Авторы утверждали, что снимок сделан в подвале самарской больницы.

