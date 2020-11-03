Московская мэрия планирует потратить на массовую вакцинацию от коронавируса 10 млрд. рублей

Об этом сообщает сайт столичного правительства в связи с тем, что мэр Сергей Собянин внес проект городского бюджета на 2021-23 годы. Здравоохранение и вакцинация от коронавируса, как заверяют в мэрии, станут одними из самых приоритетных направлений в условиях пандемии. Но сколько именно человек планируют вакцинировать, московские власти не раскрывают. Федеральная антимонопольная служба установила предельную стоимость российской вакцины от коронавируса в 1000 рублей.