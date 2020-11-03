Президент США Дональд Трамп считает, что у него хорошо обстоят дела на выборах во всех штатах

Ходе общения с сотрудниками своего предвыборного штаба он сказал, что пока не думал о речи ни на случай поражения, ни на случай победы. Он не исключил, что о его победе будет объявлено уже вечером во вторник. Глава Белого дома также вновь подверг критике решение Верховного суда США, который одобрил продление сроков отправки избирательных бюллетеней по почте в штате Пенсильвания. По мнению Трампа, из-за этого на подсчет бюллетеней может уйти несколько дней.
2020-11-03T22:31:29+03:00
2020-11-03T22:31:29+03:00
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22:31, 03 ноября 2020
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