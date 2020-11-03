Чеченская государственная газета опубликовала карикатуры на французский сатирический журнал «Шари Эбдо»

Из-за его рисунков с изображением пророка Мухаммеда во Франции произошла серия терактов, а реакция властей вызвала возмущение мусульман.

На одном из рисунков журнал Шарли Эбдо, на обложке которого написано «фейки» и «исламофобия» пожимает руку боевику запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*. На другой карикатуре Шарли Эбдо изображен в виде змеи, нападающей на Коран – ее за шею схватила рука. Эти рисунки чеченская газета «Вести республики» опубликовала в своем инстаграме, а также на сайте под заголовком: «Наш ответ мракобесам из Charlie hebdo». Из инстаграма пост вскоре удалили за нарушение правил, что вызвало критику со стороны чеченских СМИ и помощника главы республики Ахмеда Дудаева. На сайте же карикатуры остались. Они сопровождаются заявлением редакции, в котором подчеркивается, что именно так должна выглядеть изобразительная сатира в исполнении уважающих себя профессиональных СМИ – она не оскорбляет чьи-либо духовные ценности. Там подчеркивается, что в Европе царит не свобода слова, а свобода вседозволенности, которой всячески потворствуют западные власти, ввергая свои страны в хаос аморального мракобесия.

Ранее светские и религиозные власти Чечни назвали президента Франции Эмманюэля Макрона террористом из-за его высказывания об исламе после терактов. Позже верховный муфтий России осудил такую реакцию на заявления Макрона.

* организация запрещена в РФ