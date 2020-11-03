Ответственность за теракт в Вене взяла на себя группировка «Исламское государство», запрещенная в России

Ответственность за теракт в Вене, как передает AFP, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещенная в России). При этом в сообщении говорится об одном нападавшем. Накануне в результате стрельбы в столице Австрии погибли 4 человека, более двадцати были ранены. Сам нападавший убит полицейскими.

Застреленный террорист был досрочно освобожден из австрийской тюрьмы, сказал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

Нехаммер добавил, что по делу о теракте в Вене задержаны 14 человек из окружения убитого преступника. Также в Швейцарии вечером были задержаны еще двое подозреваемых.

* организация запрещена в РФ