В США сегодня выбирают президента страны

Несмотря на рекордно высокую явку на досрочном голосовании, американцы выстроились в очередь на избирательных участках в некоторых штатах уже с утра.

По состоянию на 14 часов по восточному времени явка на голосовании по меньшей мере в шести штатах уже превысила явку 2016 года. Из-за пандемии коронавируса рекордное число американцев, почти 100 миллионов человек, проголосовали досрочно — как лично, так и по почте. Кандидат от демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что если медиа-организации, которые проводят подсчет голосов и объявляют победителя выборов — это AP, CNN и Fox News, объявят сегодня вечером или ночью, что Байден выигрывает выборы, он намерен обратиться к нации в качестве вновь избранного лидера страны — даже если действующий президент США откажется принимать результат и будет добиваться пересмотра в судах. Если преимущество у Байдена действительно окажется уже сегодня ночью, по итогам первого подсчета голосов, то дальнейший подсчет досрочного голосования только увеличит его отрыв от Трампа, так как демократы голосовали досрочно в больших количествах, чем республиканцы. Дональд Трамп сегодня начал день со звонка в эфир телеканала Fox News, где заявил, что заявит о победе, если будет победа, после чего отправился в Вирджинию, в штаб-квартиру Республиканской партии, где сообщил, что у него хорошее предчувствие и что он «слышал, что показывает хорошие результаты во Флориде, Аризоне и Техасе».

Примерно к двум часам ночи по Москве станут известны первые данные экзит-поллов. К шести утра первые результаты подсчета голосов начнут объявлять Флорида и Северная Каролина, после чего можно ожидать Джорджию, Техас и Аризону.