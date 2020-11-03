Главными символами России для ее граждан являются: народ, любовь к Родине и патриотизм, государственные флаг и герб

Об этом говорится в новом исследовании, которое ВЦИОМ опубликовал накануне Дня народного единства. Среди книг, которые могут быть объединяющим символом, сограждане называли чаще всего «Войну и мир» Льва Толстого, произведения Александра Пушкина, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского. Объединяющим фильмом каждый десятый считает новогоднюю комедию «Иронию судьбы, или С лёгким паром», реже вспоминали картины «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Москва слезам не верит». Главным объединяющим блюдом почти половина частников опроса назвали салат «Оливье».