Ряд стран вводят новые ограничения из-за коронавируса

Власти Нидерландов закрывают школы и вводят комендантский час. Кроме того, подданным королевства рекомендовано до середины января отказаться от зарубежных поездок, сказал премьер-министр Марк Рютте. На две недели закрываются государственные учреждения, в том числе музеи. Венгрия вводит комендантский час с полуночи до шести утра. В Турции сокращается время работы парикмахерских, бассейнов, ресторанов, кинотеатров и других заведений. В людных местах, таких как рынки, будет усилен контроль за соблюдением мер профилактики. Правительство Литвы рассматривает вопрос о закрытии границ. А завтра планирует обсудить предложение о введении всеобщего карантина, перелает агентство «Интерфакс».