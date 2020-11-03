Президент США Дональд Трамп утверждает, что его республиканская партия уверенно лидирует на выборах

Сегодня в Соединенных штатах проходят всеобщие выборы, в том числе и голосование по кандидатуре президента. Трамп заявил, что республиканцы лидируют в том числе в т.н. «колеблющихся» штатах. В ходе посещения одного из избирательных участков в штате Флорида глава Белого дома призвал соотечественников к преодолению межпартийных распрей. Ранее телеканал CNN объявил, что досрочно на этих выборах проголосовали более 100 млн. граждан США.