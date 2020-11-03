В России могут зарегистрировать уже третью вакцину от коронавируса

Только в этот раз речь идет о китайском препарате. Заявку на его регистрацию под маркой «Конвидеция» подала одна из компаний, которая входит в холдинг «Интеррос» Владимира Потанина, пишет газета «Коммерсантъ». Эксперты оценивают годовую потребность в вакцине от коронавируса на уровне 70 млн доз, а объем рынка — не менее чем в 70 млрд руб. Ранее российские власти зарегистрировали две вакцины отечественного производства. При этом они не прошли еще третьей, финальной стадии испытаний.
2020-11-03T21:04:12+03:00
2020-11-03T21:04:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2736070-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:04, 03 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…