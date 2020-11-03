В России могут зарегистрировать уже третью вакцину от коронавируса

Только в этот раз речь идет о китайском препарате. Заявку на его регистрацию под маркой «Конвидеция» подала одна из компаний, которая входит в холдинг «Интеррос» Владимира Потанина, пишет газета «Коммерсантъ». Эксперты оценивают годовую потребность в вакцине от коронавируса на уровне 70 млн доз, а объем рынка — не менее чем в 70 млрд руб. Ранее российские власти зарегистрировали две вакцины отечественного производства. При этом они не прошли еще третьей, финальной стадии испытаний.