Сопредседатель профсоюза «Курьер» Саид Шамхалов пожаловался на задержания полицейскими

Это произошло после встречи с руководством компании Delivery club 30 октября, рассказал Шамхалов газете РБК. Он и еще несколько курьеров встречались, чтобы обсудить требование отменить некоторые штрафы для сотрудников сервиса. По словам Шамхалова, после выхода из офиса его остановили полицейские и попросили пройти с ними. Он утверждает, что уже после этого в полицейском автобусе его избили неизвестные. В пресс-службе столичного управления МВД сказали, что не располагают информацией о случившемся. В пресс-службе Delivery Club только подтвердили факт встречи руководства с курьерами.
2020-11-03T21:03:39+03:00
2020-11-03T21:03:39+03:00
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21:03, 03 ноября 2020
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