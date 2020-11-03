Сопредседатель профсоюза «Курьер» Саид Шамхалов пожаловался на задержания полицейскими

Это произошло после встречи с руководством компании Delivery club 30 октября, рассказал Шамхалов газете РБК. Он и еще несколько курьеров встречались, чтобы обсудить требование отменить некоторые штрафы для сотрудников сервиса. По словам Шамхалова, после выхода из офиса его остановили полицейские и попросили пройти с ними. Он утверждает, что уже после этого в полицейском автобусе его избили неизвестные. В пресс-службе столичного управления МВД сказали, что не располагают информацией о случившемся. В пресс-службе Delivery Club только подтвердили факт встречи руководства с курьерами.