Степанакерт подвергся ракетному обстрелу, передает агентство РИА «Новости» со ссылкой на местных спасателей. По его сведениями, удар был нанесен в том числе по центру охраны матери и ребенка. До этого сообщения об обстреле города поступали в субботу 31 октября. Ранее сегодня министерство обороны Азербайджана отвергло обвинения армянской стороны в обстреле мирных жителей в Степанакерта и Шуши. Тем временем руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики утверждает, что на юге региона идут ожесточенные бои. В Баку в свою очередь обвинили армянских военных в обстреле города Физули и близлежащих сёл в Нагорном Карабахе с применением реактивной системы залпового огня «Смерч».

