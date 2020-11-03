Дополнительные заграждения на случай беспорядков устанавливают у Белого дома в Вашингтоне

Их высота составляет почти 2,5 метра, передает агентство «Интерфакс». Ограждения выполнены в виде мелкой железной сетки, на которую невозможно забраться. Они установлены также вокруг Лафайет-сквера где проходили акции протеста. Сообщается, что владельцы магазинов в центре Вашингтона, Нью-Йорка и других городов страны заколачивают витрины досками и фанерой, опасаясь новых протестов.