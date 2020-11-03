В Швейцарии задержали двух подозреваемых по делу о теракте в Вене

Оба они швейцарские граждане, одному 18 лет, другому – 24 года, рассказали в полиции кантона Цюрих. Других подробностей там не рассказали. Ранее в МВД Австрии рассказали, что задержаны не менее 14 человек, проведены два десятка обысков. Накануне вечером в понедельник неизвестный открыл стрельбу в центре города. Он был убит полицейскими. От рук террориста погибли 4 человека. Полиция не исключала, что нападавших могло быть несколько.