Пациентку с коронавирусом в вологодском госпитале оставили на полу в коридоре

Пациентку с коронавирусом в вологодском госпитале, как пишет американский сайт «Радио Свобода», оставили на полу в коридоре. Там же, только на кроватях, размещают других больных. Об этом рассказал один из жителей города. По словам очевидцев, мест в госпитале для новых пациентов нет. Родственники пациентов не могут связаться с администрацией госпиталя, ни один телефон не отвечает. Также журналистам не удалось дозвониться до руководства департамента здравоохранения региона.

